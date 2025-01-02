مصر.. النيابة تكشف نتائج التحقيقات في وفاة أحمد رفعت

A + A -

أصدرت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، بيانا كشفت فيه عن نتائج التحقيقات بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت واللاعب محمد شوقي عبد العزيز.

وأوضحت النيابة في بيانها أنها "أجرت طيلة الفترة المنصرمة تحقيقات موسعة بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، ومحمد شوقي عبد العزيز لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي".

وأضاف البيان أن النيابة خلال التحقيقات: "استمعت لأقوال العديد من المسؤولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ الرياضي وأعضاء أجهزتهم الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة كما استمعت إلى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية".

وقد خلصت التحقيقات المجراة إلى "أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما".

أحمد رفعت

حيث أسفرت التحقيقات أن اللاعب أحمد السيد رفعت توفي بتاريخ 6/7/2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11/ مارس /2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز، بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري.

وتابع البيان: "وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية، هذا وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بع المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وقد أصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها".

محمد شوقي

كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي عبد العزيز توفي بتاريخ 19/11/2024 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13/11/2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز 400 متر وفي توقيت لا يتجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة.

حالة صحية لا تسمح بكرة القدم

وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من أن الحالة الصحية الأصلية لكل من اللاعبين أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز كانت تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم فإن النيابة العامة ومن منطلق حرصها على أبناء الشعب المصري ومقدراته ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين تهيب بالقائمين على الرياضة المصرية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الآتية:

ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانونا تكون مهمتها وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة نظرا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقا.

ضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية وذلك بمعرفة جهات طبية معتمدة على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.

ضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة لوقوف على حالتهم الصحية وفي سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي على أن يعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها.

ضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق الطبية المصرية على اختلاف درجاتها.