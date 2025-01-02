living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرتيتا: فيروس ضرب لاعبي أرسنال قبل مواجهة برنتفورد

2
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف المدرب الإسباني لنادي أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم ميكيل أرتيتا الأربعاء أن استعدادات فريقه لمواجهة برنتفورد في المرحلة التاسعة عشرة تعطلت بسبب فيروس أصيب به العديد من اللاعبين.
 
وأصيب العديد من نجوم أرسنال بالمرض عشية مواجهة برنتفورد في ختام المرحلة التاسعة عشرة.
 
واستبعد المهاجم الألماني كاي هافيرتز بسبب العدوى، بينما جلس لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس على دكة البدلاء قبل أن يدخل في الشوط الثاني.
 
وعانى القائد وصانع الألعاب الدولي النروجي مارتن أوديغارد من الفيروس قبل انطلاق المباراة.
 
وعلى الرغم من أنه تمكن من بدئها، ارتكب أوديغارد خطأ بتمريرة قطعها الدنماركي ميكل دامسغارد في منتصف الملعب ومرر الكرة الى الكاميروني براين مبويمو الذي افتتح منها التسجيل.
 
لكن المدفعجية ردوا بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي غابريال خيسوس والإسباني ميكل ميرينو والبرازيلي الآخر غابريال مارتينيلي.
 
وقال أرتيتا عقب المباراة "لقد أثر ذلك على اللاعبين داخل الملعب وخارجه".
 
واضاف "ليس هناك شيئا خطيرا، لكنه لم يكن الوضع المثالي. فيما يتعلق بالأعراض، كان الأمر واضحا مع كاي. لم يكن يشعر بأنه على ما يرام على الإطلاق. كانت لديه أعراض واضحة جدا لذا استبعد عن المباراة، وعاد إلى لندن".
 
وتابع "تحدث هذه الأشياء. في هذه الفترة، هناك دائما أشياء تُلقى عليك، عدوى، فيروسات، لذلك أحاول تأخير التشكيلة قدر الإمكان لأنك قد تستيقظ في الصباح ولسوء الحظ تحصل على مفاجأة مثل هذه".
 
وبدا أرتيتا متفائلا بأن الفيروس انحسر قبل رحلة فريقه إلى برايتون السبت لخوض المرحلة العشرين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   