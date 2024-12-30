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محمد صلاح يكشف الحقيقة بشأن "تجديد عقده" مع ليفربول

30
DECEMBER
2024
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كشف النجم الدولي المصري محمد صلاح عن عدم وجود أي جديد في المفاوضات الجارية حاليا بشأن تمديد عقده مع فريقه ليفربول، مشيرا إلى أن تركيزه بالكامل ينصب حاليا على قيادة ناديه نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وواصل صلاح تألقه في موسمه الاستثنائي بالدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفا وصنع هدفين خرين، ليقود ليفربول لاكتساح مضيفه ويستهام يونايتد 5 - صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الـ 19 للمسابقة.
 
وقال صلاح لشبكة (سكاي سبورتس) عقب المباراة التي استضافها الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن: "أنا سعيد بالنتيجة. لقد افتتحنا التسجيل مبكرًا وسيطرنا على المباراة بشكل جيد للغاية".
 
وتحدث صلاح عن هدف زميله الكولومبي لويس دياز الافتتاحي، حيث قال "كان لويس يصرخ وكنت أعلم أنني كنت متسللا واضطررت للركض نحو حارس المرمى. لقد كانت لعبة ذكية".
 
وعن رأيه بشأن إمكانية تتويجه بالكرة الذهبية العام المقبل، رد صلاح قائلا "الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو أنني أريد أن يفوز ليفربول بالدوري وأريد أن أكون جزءًا من ذلك".
 
 وشدد صلاح "سأبذل قصارى جهدي من أجل تتويج الفريق باللقب. هناك عدد قليل من الفرق الأخرى التي تلاحقنا ويتعين علينا أن نحافظ على تركيزنا وتواضعنا ونحاول تحقيق الفوز مرة أخرى".
 
وأوضح قائد منتخب مصر (الفراعنة) "أحاول فقط الاستمتاع بكل مباراة. في نهاية المطاف، أتيت إلى هنا من أجل الفوز وكنت أريد أن أفعل شيئا في اللقاء، لكنني متعطش حقا للمزيد".
 
وفيما يتعلق بشأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول، صرح صلاح: "لا، نحن بعيدون عن ذلك ولا أريد أن أضع أي شيء في وسائل الإعلام".
 
ويقدم صلاح أداء استثنائيا مع الفريق الأحمر هذا الموسم، حيث ساهم بـ 30 هدفا في مبارياته الـ19 الأولى في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.
 
ويتربع صلاح على قمة جدول ترتيب هدافي البطولة العريقة هذا الموسم برصيد 17 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
 
كما يتصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة هذا الموسم، بعدما قدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق 3 تمريرات على أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا، نجم أرسنال.
 
يشار إلى أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في يونيو 2025.
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