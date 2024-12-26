ناد مليء بالقاذورات.. "الفئران" تستقر في مانشستر يونايتد

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تعرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى هجوم من الفئران في ملعب "أولد ترافورد" الممتلئ بالقاذورات والفضلات.

وتم اكتشاف فضلات خلال زيارة قام بها مفتشو النظافة مؤخرا وتم تصنيف النادي بنجمتين، وهو تصنيف أقل بكثير من الحد الأقصى وهو خمسة نجوم.

ويعمل مسؤولو النادي مع شركاء مكافحة الآفات والمجلس المحلي لتنفيذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى معالجة المشكلة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المفتشين عثروا على أدلة تشير إلى انتشار الفئران في الملعب وكذلك داخل كشك بيع الطعام للمشجعين.

وفي وقت لاحق، قاموا بتخفيض تصنيف نظافة الأغذية في شركة "يونايتد" من أربع نجوم إلى نجمتين، وأمروا بإجراء تحسينات.

وترتبط المشكلة بموقع الملعب الشهير بين قناة مائية وخط سكة حديد.

في عام 2015، لفتت "ديلي ميل" إلى أن النادي يتعاون مع شركات مكافحة الآفات للتعامل مع مشاكل القوارض في المدرجات الشمالية والجنوبية، والواقع أن بعضها شوهد حتى في مكاتب الموظفين.

وتفاقم المشكلة في كثير من الأحيان بسبب انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، وهو ما يؤدي إلى انجذاب الآفات إلى المناطق الأكثر دفئا وحماية، ونظرا لحضور حوالي 74 ألف مشجع لكل مباراة على أرضه، يتعين على النادي أيضا التعامل مع كميات كبيرة من الحطام.

ويعتقد الآن أن مسؤولي مكافحة الآفات يزورون "أولد ترافورد" ما بين أربع وخمس مرات في الأسبوع.

ويسعى النادي إلى تحسين تصنيفه إلى خمسة في أقرب وقت ممكن، وتعد هذه القضية هي الأحدث التي تضرب الملعب الذي تم بناؤه في عام 1910.

وأصبحت التسريبات أمرا معتادا، وظهرت لقطات من المؤتمر الصحافي للمدرب روبن أموريم بعد هزيمة الفريق 3-0 على أرضه أمام بورنموث، يوم الأحد الماضي، حيث كانت المياه تتساقط من سقف قاعة المؤتمر.

ويدرس ملاك مانشستر يونايتد حاليا بناء ملعب جديد أو تجديد "أولد ترافورد".