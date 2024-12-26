"خليجي 26".. "الأزرق" الكويتي يتغلب على "الأبيض" الإماراتي

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اقتنص المنتخب الكويتي فوزا مثيرا من ضيفه الإماراتي 2 /1، يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت.

وقلب منتخب الكويت تأخره بهدف إلى فوز مثير بهدفين، مستغلا النقص العددي في صفوف ضيفه.

وتقدم مهاجم الوصل كايو كانيدو بهدف للأبيض الإماراتي بعد مضي خمس دقائق من بداية المباراة عندما تلقى تمريرة طولية تعامل معها بشكل جيد، قبل أن يسدد من فوق الحارس خالد الرشيدي إلى داخل الشباك.

وتعادل محمد دحام للأزرق الكويتي في الدقيقة 16.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة تعرض كوامي اوتون مدافع الأبيض الإمارات للطرد إثر حصوله على الإنذار الثاني.

واستغل منتخب الكويت النقص العددي في صفوف "الأبيض" وخطف هدف الفوز قبل دقيقة واحدة من النهاية بواسطة معاذ الاصيمع.

وسجل منتخب الكويت انتصاره الأول بعد تعادله في المباراة الافتتاحية مع عمان بهدف لمثله فيما خسر منتخب الإمارات للمرة الأولى بعد تعادله في الجولة الأولى مع قطر بهدف لمثله.

واقتسم منتخب الكويت صدارة المجموعة الأولى مع عمان برصيد أربع نقاط لكلاهما مقابل نقطة واحدة للإمارات وقطر.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، فاز منتخب عمان على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف.