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"خليجي 26".. انتصار مثير للسعودية على اليمن "العنيد"

26
DECEMBER
2024
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حقق "الأخضر" السعودي انتصارا مثيرا، على نظيره اليمني، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي المقامة في الكويت، مساء الأربعاء.
وبالرغم من التأخر بالنتيجة 0-2، قلب المنتخب السعودي النتيجة، وحقق انتصارا بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة "خليجي 26" في الكويت.
 
وفاجأ اليمن المنتخب السعودي بتسجيله هدفين مبكرين، في الدقيقتين 8 و27، عن طريق هارون الزبيدي وعبد المجيد صبارة.
 
لكن الأخضر السعودي عاد للمباراة، برأسية محمد كنو، ثم ركلة جزاء لمصعب الجوير في الشوط الثاني.
 
وقدم المنتخب اليمني أداء بطوليا، لكنه لم يستطع منع السعودية من تسجيل "الهدف القاتل" في الدقيقة 93، عن طريق المهاجم عبدالله الحمدان.
 
وبهذه الهزيمة، تعقد موقف موقف المنتخب اليمني بطولة "خليجي 26"، بعد أن كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام العراق بنتيجة 0-1.
 
وسيواجه منتخب العراق نظيره البحريني في وقت لاحق الأربعاء، في المواجهة الثانية بالمجموعة.
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