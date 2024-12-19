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ليفربول يتخطى ساوثامبتون ويبلغ نصف نهائي كأس الرابطة

19
DECEMBER
2024
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حجز ليفربول حامل اللقب مكانه في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه 2-1 على ساوثامبتون المتواضع على استاد سانت ماري يوم الأربعاء بفضل هدفي داروين نونيز وهارفي إليوت.
 
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أحرز غابرييل خيسوس ثلاثية في الشوط الثاني ليقود أرسنال لقلب تأخره إلى فوز 3-2 على كريستال بالاس في استاد الإمارات الذي شهد تساقطا للأمطار إضافة لهبوب رياح، بينما سجل ساندرو تونالي هدفين ليقود نيوكاسل للفوز 3-1 على برنتفورد.
 
وأحرز نونيز، الذي استفزته جماهير ساوثامبتون في وقت سابق من المباراة بسبب إهداره لفرصة، هدف ليفربول في الدقيقة 24 بعد إبعاد خاطئ من قلب الدفاع يان بيدناريك.
 
ووضع نونيز إصبعه على شفتيه في إشارة للجمهور بالصمت بعد تسجيله في مرمى أليكس مكارثي.
 
وضاعف إليوت تقدم ليفربول بعدها بثماني دقائق عندما أطلق تسديدة قوية منخفضة من تمريرة كودي جاكبو.
 
وقلص كاميرون آرشر الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 59 بتسديدة من من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها.
 
بالاس يفرض هيمنته
 
وفرض بالاس هيمنته على مجريات اللعب في الدقيقة الرابعة عندما استغل جان فيليب ماتيتا خطأ من جانب مدافع أرسنال ياكوب كيويور لينقض على الكرة بعد تمريرة طويلة ويسكنها الشباك.
 
لكن أرسنال سيطر تماما على الشوط الثاني وأدرك خيسوس التعادل في الدقيقة 54 عندما أرسل مارتن أوديغارد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليرسل البرازيلي الكرة من فوق الحارس دين هندرسون لتسكن الشباك.
 
وسجل خيسوس هدفه الثاني في الدقيقة 73 عندما مرر بوكايو ساكا الكرة إليه فأسكنها الشباك.
 
وأكمل خيسوس ثلاثيته بعدها بثماني دقائق عندما ركض للحاق بتمريرة من أوديغارد خلف خط دفاع بالاس قبل أن يسدد في مرمى هندرسون.
 
وأحرز إيدي نكيتياه الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما قفز عاليا ليحول الكرة برأسه في مرمى ديفيد رايا.
 
وعلى استاد سانت جيمس بارك، سجل تونالي في الدقيقة التاسعة عندما سقطت الكرة عند قدمي ناثان كولينز أثناء محاولة لإبعادها ليطلق تسديدة صاروخية من مسافة 20 ياردة، مسجلا هدفه الأول منذ عودته في أواخر أغسطس من الإيقاف لمدة 10 أشهر لصالحه بسبب انتهاك قواعد المراهنات.
 
وسدد تونالي مباشرة في الشباك بالقرب من علامة الجزاء إثر تمريرة عرضية من أنتوني جوردون وذلك قبل نهاية الشوط الأول محرزا هدفه الثاني، وأضاف نيوكاسل الهدف الثالث عندما أرسل برونو جيمارايش تمريرة عبر المرمى إلى فابيان شار ليسجل في الدقيقة 69.
 
ووضع يوان ويسا برنتفورد في قائمة المسجلين في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن المباراة بدت بعيدة المنال حينها.
 
ومن المقرر أن يتم تحديد صاحب المقعد الأخير في الدور قبل النهائي الخميس عندما يستضيف توتنهام هوتسبير منافسه مانشستر يونايتد.
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