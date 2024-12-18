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الأسطورة يكشف المفاجأة: صلاح "أمسك القلم".. بهدوء

18
DECEMBER
2024
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كشف سيرجيو أغويرو أسطورة مانشستر سيتي أن النجم المصري محمد صلاح وقع على عقده الجديد مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين على أن يعلن النادي عن ذلك في المستقبل القريب ليزيل كل الشكوك حول بقائه مع الفريق من عدمه.
 
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية يونيو من العام المقبل، إذ كشف في أكثر من مرة خلال الموسم الحالي أن النادي لم يتحدث معه حول التجديد مسبباً الكثير من الجدل.
 
لكن أغويرو نقل أخباراً مفاجئة عن صلاح، إذ قال لموقع "ستيك.كوم" يوم الثلاثاء: عرفت مؤخراً أن صلاح وقع عقده الجديد مع ليفربول لمدة عامين، أعتقد أن جميع الشكوك حول مستقبله انتهت الآن، وبإمكان الجماهير الحمراء الاطمئنان حول مستقبل الهداف المصري.
 
وختم: محمد ما زال لاعباً أساسياً وهاماً بالنسبة للفريق، أعتقد أن هذا الخبر هو أفضل ما حدث لليفربول في الفترة الحالية.
 
وبدا صلاح بشكل رائع مع ليفربول خلال فترة المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت، إذ سجل 13 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، حيث يتصدر النادي الأحمر ترتيب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
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