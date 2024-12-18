المنظمون يغيرون اسم دوري السوبر الأوروبي

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كشف منظمو مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم عن تغيير المسمى إلى "الدوري الموحد" يوم الثلاثاء في إطار تكثيف جهودهم لإنشاء بطولة تنافس مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

أرسلت وكالة "أيه 22" اقتراحا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للاعتراف بمسابقة كرة القدم الجديدة "الأوروبية للأندية" تحت مسمى "الدوري الموحد".

ومن غير المرجح أن يتم الاعتراف بالمشروع نظرًا لأن الهيئتين الحاكمتين تعارضان بشدة المشروع، على الرغم من أن أندية عملاقة في مقدمتها ريال مدريد الإسباني تروج للفكرة.

وكشفت مجموعة أيه 22 أنها واجهت دائما "مقاومة شرسة" وفي رسالة إلى "يويفا" اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أوضحت أن هذه المعارضة لا تتفق مع حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يجب أن يكون "منفتحًا وشفافًا وخاليًا من تضارب المصالح في جميع الأوقات".

وأشارت إلى حكم محكمة العدل الأوروبية العام الماضي الذي نص على أنه لا يجوز لكل من "فيفا" و"يويفا" جعل المسابقات الأخرى تعتمد على ترخيصهما، في حين فسرت الهيئتان الحاكمتان جزءا من الحكم على أنه انتصار لهما.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغييرا جذريا على شكل بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لمحاولة إبعاد تهديد دوري السوبر، حيث تتضمن التعديلات الجديدة، إقامة مرحلة للدوري بمشاركة 36 فريقا، مع إجراء عدد أكبر من المباريات.

وسرعان ما انهارت فكرة إقامة دوري السوبر عام 2021 بعد أن اضطرت الأندية الإنجليزية للانسحاب من المشروع بعد فترة وجيزة من الإعلان عنه بسبب احتجاجات الجماهير.

وأبدى المشجعون عدم رضاهم عن خطة المسابقة التي تسمح بمشاركة الأندية الكبرى فقط، في ظل عدم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية.

وتطورت الفكرة الآن إلى "الدوري الموحد" حيث يكون الترتيب في الدوريات المحلية حاسما لمشاركة الأندية في البطولة مثلما يجري حاليا في دوري أبطال أوروبا.

ومن بين التعهدات الرئيسية الأخرى لإقامة المسابقة إنشاء منصة بث مباشر حيث ستكون جميع المباريات في المسابقة الجديدة متاحة للمشاهدة مجانًا.