في حفل مقتضب.. الفيفا يتوج فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب بالعالم

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عوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن خيبة أمله بخسارة الكرة الذهبية، ومنحته جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2024.

وفي حفل مقتضب لم يرق لمستوى حفل الكرة الذهبية قبل أشهر، تم الإعلان عن فوز نجم ريال مدريد الإسباني بالجائزة.

وحقق فينيسيوس الجائزة لأول مرة في مسيرته، بعدما ساعد فريقه في الموسم الماضي على الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس السوبر الإسبانية.

وكان فينيسيوس وإدارة ريال مدريد بأكملها، قد عبرت عن غضبها بسبب عدم اختيار البرازيلي لجائزة الكرة الذهبية، ومنحها للإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.