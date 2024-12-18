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راشفورد يلمّح لرحيله عن اليونايتد: أتطلع لتحديات جديدة

18
DECEMBER
2024
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أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في مقابلة أجراها معه الصحفي البريطاني هنري وينتر يوم الثلاثاء استعداده لخوض تحديات جديدة مع تنامي تكهنات بشأن رحيله عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وفاز يونايتد على مانشستر سيتي 2-1 الأحد الماضي لكن راشفورد وأليخاندرو غارناتشو استبعدا من القائمة في تلك المواجهة، وقال المدرب الجديد روبن أموريم إن قراره يتعلق بضرورة التزام لاعبيه بمعايير عالية.
 
وأدى ذلك إلى ظهور تقارير إعلامية تفيد بأن يونايتد يتطلع لبيع مهاجم إنجلترا الذي ارتبط بالفريق منذ أن كان في السابعة من عمره.
 
وتحدث اللاعب البالغ من العمر (27 عاما) عن قرار أموريوم أثناء زيارته لمدرسته القديمة لتوزيع هدايا عيد الميلاد.
 
وقال راشفورد لوينتر عندما سُئل عما إذا كان سيبقى أم سيرحل عن يونايتد "بالنسبة لي شخصيا، أعتقد أنني مستعد لخوض تحديات جديدة والقيام بخطوات تالية".
 
وأضاف: "عندما أرحل، لن أحمل أي مشاعر سيئة تجاه مانشستر يونايتد ولن تحصل مني على أي تعليقات سلبية عن النادي. هذه هي شخصيتي".
 
واختتم حديثه قائلا: "إذا كنت أعلم أن الموقف سيء بالفعل، فلن أجعله أسوأ. رأيت كيف رحل لاعبون آخرون في الماضي ولا أريد أن أكون مثلهم".
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