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أنشيلوتي يعلّق على مواجهة باتشوكا.. وفرص مشاركة مبابي

18
DECEMBER
2024
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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني إن فريقه تحسن كثيرا عما كان عليه قبل شهر لكن يتعين عليه الحذر من فريق باتشوكا "الجيد" في نهائي كأس القارات للأندية لكرة القدم اليوم الأربعاء.
 
وفاز ريال مدريد في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها بكافة المسابقات منذ خسارته 2-صفر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
 
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.
 
وتغلب باتشوكا على الأهلي المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف ليبلغ النهائي.
 
وصرّح أنشيلوتي للصحفيين قبل مواجهة باتشوكا التي ستقام على ملعب لوسيل في قطر "أعتقد أننا سنخوض هذه المباراة بشكل أفضل مما كناعليه قبل شهر. نحن متحمسون للغاية ونتطلع للتتويج بكأس القارات مجددا".
 
وأضاف "كل مباراة بمثابة فخ، وإذا كان باتشوكا وصل إلى هنا فهذا لأنه يمتلك شيئا ما. يتعين علينا أن نحترمه لما هو عليه وللجودة التي يتمتع بها. المباريات النهائية تفرض دائما قلقا وتوترا قبل المواجهة".
 
وتابع: "لديهم إمكاناتهم الخاصة، ستكون مباراة مهمة جدا بالنسبة لهم. يتمتعون بنهج واضح للغاية، هم فريق ديناميكي للغاية. أتوقع مباراة ممتعة".
 
ولن يخاطر ريال مدريد بمشاركة مهاجمه المصاب كيليان مبابي الذي استُبدل خلال الشوط الأول من فوز ريال مدريد 3-2 على أتلانتا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، لإصابة في فخذه الأيسر وغاب عن التعادل 3-3 في الدوري الإسباني السبت الماضي أمام رايو فاليكانو صاحب المركز الثالث عشر.
 
وعن مشاركة مبابي، قال أنشيلوتي "موقف كيليان بسيط، تدرب أمس وكان لديه شعور جيد. اليوم سيكون مهما حيث يتعين عليه تقييم حالته. إذا كان بخير، فسوف يلعب، ولكن إذا كانت هناك أدنى مخاطرة، فلن يلعب. كانت الأحاسيس التي شعرنا بها أمس جيدة للغاية ونحن متفائلون".
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