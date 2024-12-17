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السويسري كريستيان غروس يعود لقيادة الزمالك

17
DECEMBER
2024
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عاد المدرب السويسري كريستيان غروس لتولي منصب المدير الفني للزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه غوميز الذي رحل عن تدريب الفريق الأبيض الأسبوع الماضي، بحسب ما قال مصدر في النادي المصري، الإثنين.
 
وقال مصدر في إدارة النادي "غروس وصل القاهرة الأحد وتوجه مباشرة إلى ملعب برج العرب وحضر مباراة الزمالك والمصري في كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية)، ثم عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي".
 
وأضاف: "سيقود غروس مران الفريق الإثنين، ومن ثم سيوقع على عقود تدريب الزمالك حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر بالاتفاق مع مجلس الإدارة".
 
وكان البرتغالي غوميز قد أعلن رحيله عن الزمالك مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي، لخلافات مع إدارة النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية، ليتولى تدريب فريق الفتح السعودي.
 
وقاد البرتغالي الفريق الأبيض منذ فبراير 2023 وحقق معه لقبي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) وكأس السوبر الإفريقي 2024، بينما خسر نهائي كأس مصر 2023 وودع كأس مصر 2024 من دور الـ16، وحل ثالثاً في الدوري المصري 2023-2024.
 
وعاد غروس لقيادة الزمالك من جديد بعدما تولى تدريب الفريق الأبيض في الفترة من يوليو 2018 إلى مايو 2019، وحقق خلالها لقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) 2019، فيما حل ثانيا في الدوري المصري بعد صراع قوي مع الأهلي وبيراميدز.
 
وقاد غروس الزمالك في 48 مباراة في مخلف المسابقات، حقق خلالها 29 فوزاً و13 تعادلاً و6 هزائم، قبل أن يرحل عن الفريق مع نهاية عقده بسبب خلافات مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور وقتها.
 
وبدأ غروس (70 عاماً) مشواره مع التدريب عام 1988، ودرب أندية فيل وغراسهوبرز في سويسرا قبل أن يدرب توتنهام الإنجليزي موسم 1997-1998.
 
ودرب غروس بعدها أندية بازل السويسري وشتوتغارت الألماني وأهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب الزمالك.
 
وعقب رحيله عن الزمالك، عاد غروس لتدريب الأهلي السعودي ثم قاد شالكه الألماني في الفترة من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021، وتوقف عن التدريب منذ ذاك الوقت.
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