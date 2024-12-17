وفاة مشجع تعرض لأزمة صحية بسبب "ديربي" مانشستر

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أكد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين وفاة أحد مشجعيه بعد تعرضه لأزمة صحية في ملعب الاتحاد يوم الأحد خلال مواجهة الديربي أمام مانشستر يونايتد.

وخسر سيتي أمام ضيفه يونايتد بهدفين مقابل هدف بعد تسجيل الفريق الضيف هدفين في اللحظات الأخيرة بواسطة برونو فيرنانديز وأماد ديالو.

وذكر سيتي عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين: مانشستر سيتي على علم بالأنباء المفجعة بأن واحداً من مشجعينا توفى عقب تعرضه لأزمة صحية في مباراة الأمس.

وأضاف: تعاطف الجميع في النادي مع عائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة.