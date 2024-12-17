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جائزة أفضل لاعب إفريقي.. لماذا تم استبعاد محمد صلاح؟

17
DECEMBER
2024
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سيقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2024، مساء الإثنين، بعد أن حدد 5 مرشحين، غاب عنهم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح.
 
وتعود آخر مرة حقق النجم المصري الجائزة، لعام 2018، وأثار استبعاده من القائمة النهائية هذا العام استغراب المتابعين، خاصة وأن صلاح يقدم موسما استثنائيا مع ليفربول الإنجليزي.
 
من هم المرشحون؟
 
سايمون أدينغرا (كوت ديفوار)
أديمولا لوكمان (نيجيريا)
أشرف حكيمي (المغرب)
سيرهو غيراسي (غينيا)
رونوين وليامز (جنوب إفريقيا)
 
لماذا لم يترشح صلاح؟
 
الاتحاد الإفريقي للكرة، وضع ثقل الترشيحات، اعتمادا على أداء اللاعبين خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وكذلك على معدلهم التهديفي وإنجازاتهم في صفوف أنديتهم المحلية، الموسم الماضي.
 
المنتخب المصري ودع أمم إفريقيا من دور الـ16، بعد غياب صلاح بسبب الإصابة، أما مع ليفربول، ففشل النجم المصري بتحقيق لقب الدوري أو دوري الأبطال أو لقب الهداف الأوروبي أو الإنجليزي.
 
أداء صلاح في موسم 2024-2025 لا يدخل كثيرا في حسابات الجائزة، فالتقييم ينصب بشكل كبير على موسم 2023-2024 وعلى كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع العام في يناير 2024.
 
ماذا حقق الآخرون؟
 
الشاب أدينغرا كان من النجوم البارزة خلال أمم إفريقيا، ساهم بتأهل منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي أمام مالي، وقام بصناعة هدفي الفوز في نهائي البطولة أمام نيجيريا، ليحقق لقب البطولة. كما حاز أدينغرا على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس أمم إفريقيا.
 
أديمولا لوكمان هو المرشح الأبرز لنيل الجائزة، بعد قيادته فريقه أتالانتا الإيطالي لتحقيق بطولة "يوروبا ليغ"، بتسجيله "هاتريك" في النهائي أمام باير ليفركوزن الألماني. في أمم إفريقيا، سجل لوكمان 3 أهداف وقاد نيجيريا للنهائي وخسر، كما ضمته "التشكيلة المثالية" للبطولة.
 
سيرهو غيراسي قدم موسما استثنائيا مع ناديه شتوتغارت الألماني، وقاده للمركز الثاني في البوندسليغا، كما حاز غيراسي على المركز الثاني، في قائمة "الحذاء الذهبي الأوروبي"، برصيد 28 هدفا في الدوري الألماني.
 
المغربي أشرف حكيمي حقق ثنائية "الدوري والكأس" في فرنسا مع ناديه باريس سان جرمان، كما ظفر بالميدالية البرونزية مع المغرب في أولمبياد باريس 2024.
 
حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا، رونوين وليامز، حاز على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة أمم إفريقيا 2023، وقاد منتخب بلاده لبرونزية البطولة بعد أداء بطولي.
 
من ناحيته، سجل صلاح 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، وكان بعيدا عن قائمة الهدافين المحلية والأوروبية، كما لم يشارك في دوري أبطال أوروبا، وحقق لقبا وحيدا مع ليفربول وهو كأس الرابطة الإنجليزية.
يذكر أن جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024 ستمنح في حفل ضخم بقصر المؤتمرات في مراكش، ليلة الإثنين.
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