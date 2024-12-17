نجم نيجيريا أفضل لاعب في إفريقيا.. و6 جوائز من نصيب العرب

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حقق النجم النيجيري أديمولا لوكمان، على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مراكش، مساء الإثنين.

وقدم لوكمان موسما استثنائيا مع منتخب نيجيريا، وقاده لنهائي أمم إفريقيا 2023، كما قاد ناديه أتالانتا الإيطالي للقب "يوروبا ليغ" بتسجيله ثلاثية في النهائي أمام باير ليفركوزن الألماني.

وتفوق لوكمان على 4 مرشحين نهائيين آخرين، وهم سايمون أدينغرا (كوت ديفوار) وأشرف حكيمي (المغرب) وسيرهو غيراسي (غينيا) ورونوين وليامز (جنوب إفريقيا).

واستمر الغياب العربي عن الجائزة، حيث كان المصري محمد صلاح آخر عربي حقق الجائزة، في 2018، أي قبل 6 أعوام.

جوائز من نصيب العرب

وبالرغم من غياب العرب عن الجائزة الأكبر خلال الحفل، إلا أن العرب حققوا 6 جوائز أخرى، وهي:

جائزة رئيس الكاف "للإنجاز الاستثنائي" منحت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حقق الأهلي المصري جائزة أفضل ناد في إفريقيا لعام 2024.

منح "كاف" الليبي معتز إبراهيم، جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2024. إبراهيم أدار نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، كما أدار لقاء نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وكونغو الديمقراطية.

حققت المغربية ضحى المدني جائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2024.

جائزة أفضل لاعبة إفريقية محلية حازت عليها المغربية سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي المغربي.

جائزة أفضل "مدرب للسيدات في إفريقيا لعام 2024" حققتها مدربة نادي مازيمبي الكونغولي، المغربية لمياء بومهدي.

الجوائز الأخرى في العرس الإفريقي

حقق منتخب كوت ديفوار، بطل أمم إفريقيا 2023، جائزة المنتخب الأفضل في إفريقيا لعام 2024.

أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2024 كانت من نصيب مدرب منتخب كوت ديفوار، بطل أمم إفريقيا 2024، إيميرسي فاييه.

حقق السنغالي لامين كامارا، نجم موناكو الفرنسي، جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2024.

جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي لعام 2024 حاز عليها حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا ونادي ماميلودي صن داونز، رونوين وليامز.

جائزة أفضل لاعب إفريقي محلي حاز عليها حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا ونادي ماميلودي صن داونز، رونوين وليامز.

جائزة "أجمل هدف إفريقي في 2024" كانت من نصيب الأنغولي كريستوفاو مابولولو، لهدفه الرائع في مرمى منتخب ناميبيا في أمم إفريقيا.

جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا 2024 للسيدات حازت عليها الزامبية باربرا باندا، لاعبة نادي أورلاندو برايد الأميركي.

حقق المنتخب النيجيري للسيدات، جائزة المنتخب النسائي الأفضل في إفريقيا لعام 2024.

جائزة أفضل ناد إفريقي للسيدات في 2024 حققها مازيمبي الكونغولي.

جائزة أفضل حارس مرمى للسيدات حققتها النيجيرية شياماكا نادوزي، حارسة منتخب نيجيريا ونادي باريس الفرنسي.