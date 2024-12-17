living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتر ميلانو ينصب سيرك أهداف في مرمى لاتسيو

17
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ضرب إنتر ميلانو حامل اللقب الموسم الماضي بقوه بفوزه الكاسح على مضيفه لاتسيو بسداسية نظيفة، يوم الإثنين، في ختام المرحلة السادسة عشرة الدوري الإيطالي.
 
ورفع إنتر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بفارق 3 نقاط عن أتالانتا المتصدر، ونقطة واحدة عن نابولي الثاني، لكنه يملك مباراة مؤجلة.
 
في المقابل، تجمد رصيد لاتسيو عند 31 نقطة في المركز الخامس.
 
 كان لاتسيو الذي عاد بفوز لافت على نابولي خارج ملعبه في الجولة الأخيرة، واتبعه بالانتصار على أياكس أمستردام الهولندي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) منتصف الأسبوع، الطرف الأفضل في نصف الساعة الأول من دون أن يتمكن من هز شباك الضيوف الذي منحهم التركي الدولي هاكان تشالهان وغلو التقدم قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة، قبل أن يضيف فيديريكو ديماركو الثاني في الدقيقة 45 بالتسديدة على الطاير عند القائم البعيد.
 
 وأجهز الإنتر على لاتسيو في الشوط الثاني بإضافة أربعة أهداف تناوب على تسجيلها نيكولو باريلا من تسديدة قوية من مسافة بعيدة (51)، ورأسية لظهيره الهولندي دنزل دامفريس (53)، والبرازيلي كارلوس أغوستو (77)، والفرنسي ماركوس تورام (89).
 
ورفع تورام رصيده الى 11 هدفا في الدوري المحلي هذا الموسم ليحتل المركز الثاني وراء متصدر ترتيب الهدافين ماتيو ريتغي مهاجم اتالانتا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   