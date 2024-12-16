living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنشيلوتي راض عن أداء الريال بعد التعادل مع فايكانو

16
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحسر الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تعادل فريقه مع رايو فايكانو 3 - 3 يوم السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وتقدم رايو فاييكانو في الدقيقة الرابعة عن طريق أوناي لوبيز، قبل أن يضيف عبدول مؤمن الهدف الثاني في الدقيقة 36.
 
وعاد ريال مدريد لتقليص الفارق في الدقيقة 39 عن طريق فيديريكو فالفيردي، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل جود بلينغهام هدف التعادل.
 
ونجح الريال في قلب النتيجة لصالحه في الدقيقة 56 حينما سجل له رودريغو الهدف الثالث، لكن فاييكانو نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 65 عن طريق إيزي بالازون.
 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر الذي يواجه ليغانيس يوم الأحد، علما بأن النادي الملكي لديه مباراة مؤجلة.
 
وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "كنا متأخرين في النتيجة ثم تعافينا، بعد ذلك تقدمنا ثم افتقرنا إلى الحزم في منطقة جزاء الخصم، تقييم المباراة جيد، أعتقد اننا قدمنا أداءً جيداً للغاية لمدة ساعة، باستثناء الدقائق الأولى".
 
ونقل الموقع الرسمي للنادي الملكي عن أنشيلوتي قوله "لقد لعب الفريق بشكل جيدً حتى لحظة تقدمنا 3 - 2 ، وصنعنا فرصاً كثيرة، بعد تعادل الخصم، لاحت لنا فرصة جديدة لتحقيق الفوز".
 
وأوضح "التعادل أمام ريال مايوركا أو لاس بالماس كان مختلف تماماً، اليوم شاهدنا فريقاً متضامناً تنافس بقوة لكنه لم يتمكن من الفوز بسبب الأخطاء، نحن على الطريق الصحيح، انتهت المباراة بالتعادل وعلينا التفكير في المباريات المقبلة. أنا راضٍ".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   