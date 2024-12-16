الكشف عن أسباب اهتمام غوارديولا ببوغبا

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ظهرت أنباء باهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا الذي يستعد للعودة إلى الملاعب في مارس المقبل بعد تخفيض عقوبة تعاطي المنشطات.

ونشرت "إندبندنت" البريطانية قنبلة يوم السبت حول رغبة مانشستر سيتي بالتعاقد مع بطل كأس العالم 2018 الذي فسخ تعاقده مؤخرا مع يوفنتوس الإيطالي.

وأبانت "ديلي ميل" أن بوغبا يقع ضمن قائمة المفضلين عند غوارديولا إذ يبحث عن لاعبين يستطيعون صناعة الفارق بشكل فوري دون الحاجة إلى التأقلم في إنجلترا.

ولعب بوغبا، 31 عاما، في إنجلترا سابقا بقميص مانشستر يونايتد من 2016 حتى 2022 محققا معه بطولتي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة.

ويبحث غوارديولا الذي يعاني أسوأ فترة عاشها في مسيرته التدريبية، فوز وحيد في آخر 10 مباريات، عن بديل لنجمه الإسباني رودري الذي تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي أمام أرسنال في سبتمبر الماضي، ويرى المدرب وعلى الرغم من اختلاف أسلوب اللاعبين في الوسط إلى أن بوغبا سيضيف سلاسة أكثر في الفريق.