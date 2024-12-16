برشلونة يسقط على ملعبه أمام ليغانيس

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خسر برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني 1-صفر أمام ضيفه ليغانيس بهدف سجله المدافع سيرخيو غونزاليس من ضربة رأس في بداية المباراة التي أهدر فيها الفريق الكاتالوني فرصا عديدة ليتلقى ثاني هزيمة تواليا على ملعبه في المسابقة.

وسجل ليغانيس هدف المباراة الوحيد من ركلة ركنية بعد أربع دقائق، عندما ارتقى غونزاليس الخالي من الرقابة عاليا على القائم البعيد ليلعب ضربة رأس إلى داخل الشباك.

ورغم هيمنته على المباراة إذ تجاوزت نسبة استحواذه على الكرة 80 في المئة، لم يتمكن برشلونة من التفوق على خط دفاع ليغانيس، المؤلف من خمسة لاعبين، وأهدر العديد من الفرص.

ورغم نتائجه الرائعة في دوري الأبطال بخمسة انتصارات في ست مباريات، عانى برشلونة محليا على مدار أكثر من شهر واحد إذ حقق فوزا واحدا في آخر ست مباريات في الدوري.

ولا يزال برشلونة في الصدارة برصيد 38 نقطة، متساويا مع أتليتيكو مدريد وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد ثالث الترتيب. ولفريقي العاصمة الإسبانية مباراة واحدة مؤجلة.