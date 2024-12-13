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ريال مدريد: مبابي مصاب.. وموعد عودته "مجهول"

13
DECEMBER
2024
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أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الخميس أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر خلال الفوز على أتالانتا الإيطالي، من دون أن يحدد مدة غيابه.
 
وقال ريال مدريد في بيان مقتضب: بعد الفحوصات التي أجريت الخميس، شخصت الخدمات الطبية للنادي إصابة لاعبنا كيليان مبابي في الفخذ الأيسر. ننتظر تطور حالته.
 
وكان مبابي قد افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-2. استُبدل في الدقيقة 36 بالبرازيلي رودريغو بعد أن اشتكى من آلام عضلية.
 
وقال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد المباراة: مبابي يعاني من انزعاج في العضلات الخلفية. لا يبدو الأمر خطيراً، سنرى الأربعاء. لم يكن يستطيع الركض بسرعة، وكان يشعر ببعض الألم، ففضلنا استبداله.
 
حتى خروجه بسبب الإصابة، كان مبابي في أفضل حالاته، حيث صنع ثلاث فرص محققة للتسجيل، من بينها واحدة في الدقيقة الثانية.
 
وسجل قائد المنتخب الفرنسي الهدف الشخصي الـ50 في دوري الأبطال، وهو الهدف الـ12 له منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادماً من باريس سان جرمان في الصيف.
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