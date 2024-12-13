إعلان القائمة النهائية للمرشحين لجوائز "كاف 2024"

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الخميس، القوائم النهائية للمرشحين للحصول على جوائزه لعام 2024.

وكشف "كاف" عبر منصة "إكس" قائمة المرشحين النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الحالي، وتضم القائمة 3 لاعبين، هم لاعب الزمالك المصري، أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي المصري، حسين الشحات، ولاعب صن داونز الجنوب أفريقي، رونوين ويليامز.

وضمت قائمة المرشحات النهائيات لنيل جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا المغربيتين ضحى المدني وسناء مسعودي، ولاتشو فلورا مارتا، من الكونغو الديمقراطية.

وتضم القائمة النهائية لأفضل فريق داخل القارة للرجال، الأهلي والزمالك من مصر وصن داونز الجنوب أفريقي، أما بالنسبة لفئة السيدات فقد تواجدت فرق مازيمبي والجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري في القائمة النهائية.

وتواجدت 3 لاعبات في القائمة النهائية للمرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة شابة وهن حبيبة صبري من مصر، وضحى المدني من المغرب، والنيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو.

كما أعلن "كاف" القائمة المختصرة لأفضل لاعب أفريقي شاب وضمت الإيفواري كريم كوناتي لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، والسنغالي لامين كامارا لاعب موناكو، والإيفواري عمر دياكيتي لاعب رين الفرنسي.

كما تم الإعلان عن القائمة المختصرة لقائمة أفضل منتخب للسيدات وضمت كل من المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى كلا من الكاميروني أندريه أونانا، (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والإيفواري يحيى فوفانا ( نجيه الفرنسي)، ورونوين وليامز (صن داونز).

كما ضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى كلا من المغربية خديجة الرميشي والنيجيرية تشاماكا ننادوزي، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني.

وتواجد بقائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لفرق الرجال كل من الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، والإيفواري إيمرسي فايي (منتخب كوت ديفوار)، والبلجيكي هوجو بروس (منتخب جنوب أفريقيا).

أما قائمة أفضل مدير فني لفرق السيدات فضمت كلا من لمياء بومهدي (مازيمبي)، أحمد رمضان (مسار المصري)، ومحمد أمين عليوة (الجيش الملكي)، وثيناسونكي مبولي (جامعة ويسترن كاب الجنوب أفريقي).

وتستضيف مدينة مراكش في المغرب، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا المقدمة من كاف يوم الاثنين المقبل.