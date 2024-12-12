يوفنتوس يعمّق جراح مانشستر سيتي بثنائية

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عمّق يوفنتوس جراح مانشستر سيتي بالفوز عليه 2-0، الأربعاء، في تورينو ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الصربي دوشان فلاهوفيتش (53) والأميركي ونستون ماكيني (69) الهدفين.

والخسارة هي السابعة لسيتي في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 8 فقط لمانشستر سيتي في المركز الثاني والعشرين.

سيطر الحذر على مجريات اللعب في الشوط الأول، فلم تسجل خطورة على باب المرميين.

ونجح فلاهوفيتش في افتتاح التسجيل عندما تصدى الحارس البرازيلي إيدرسون لكرة فيديريكو غاتي فتهيأت أمام الصربي الذي سددها تصدى لها ايدرسون من دون أن يمنع دخولها مرماه (53)، ليرفع الصربي رصيده إلى 10 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

والهدف هو الثاني والعشرون يدخل مرمى مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات له.

ورمى بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية بكل ثقله لإدراك التعادل وسدد الألماني إيلكاي غوندوغان كرة قوية تصدى لها حارس يوفنتوس ميكيلي دي غريغوريو ببراعة (67).

وتمكن يوفنتوس من تعزيز تقدمه عندما سجل له ماكيني الهدف الثاني بكرة بيمناه (75).