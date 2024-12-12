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سقطت من مهبط طائرات.. وفاة لاعبة برازيلية بشكل مأساوي

12
DECEMBER
2024
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توفيت كارول أوليفيرا، لاعبة كرة قدم الصالات، بشكل مأساوي عن عمر يناهز "22 عاما" بعد سقوطها من مهبط طائرات "هليكوبتر"، يوم الأحد.
 
سقطت البرازيلية من ارتفاع 300 قدم تقريبا من أعلى برج سكني مكون من 25 طابقا في مدينة بالنيريو كامبوريو.
 
وكانت أوليفيرا تسجل مقطع فيديو مع شقيقها في اللحظات التي سبقت وفاتها.
 
وبحسب شبكة "سي إن إن"، زعم أنها فقدت توازنها أثناء تركيزها على هاتفها، وخطت مباشرة من المبنى.
 
وعثر رجال الشرطة والإطفاء في وقت لاحق على جثتها، بعد سقوطها من ارتفاع حوالي 22 طابقا.
 
ولعبت أوليفيرا لفريق تيخوكاس لكرة الصالات، وقد مثلت فريقها في بطولة تيخوكاس لكرة الصالات في وقت سابق من العام الحالي.
 
كانت من مشجعي فريق كورينثيانز البرازيلي وارتدت قميصهم في صورة ملفها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وأشادت أنجليكا سوليداد بأوليفيرا، مدربة كرة الصالات السابقة، بالراحلة، وقالت: الجميع أحبوها، لم نسمع قط شخصا يقول إنها مملة أو لا يحبها، لقد أحبها الجميع من الكبار إلى اللاعبات الشابات اللاتي كانت تعتني بهن في الحافلة.
 
وقامت المدربة السابقة بإنشاء حملة لجمع التبرعات لمساعدة عائلة أوليفيرا في تكاليف الجنازة.
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