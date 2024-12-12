برشلونة يسقط دورتموند في داره وأرسنال يكتسح موناكو

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فاز برشلونة على بوروسيا دورتموند 3-2، يوم الأربعاء، على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف الفريق الكتالوني عن طريق فيران توريس (ثنائية) ورافينيا، فيما سجّل سيرهو جيراسي هدفي دورتموند.

وفي الجولة ذاتها، تغلب أرسنال على موناكو بثلاثية، وشتوتغارت على يانغ بويز بنتيجة 1-5، وميلان الإيطالي على النجم الأحمر الصربي بهدفين لواحد.

وتفوّق يوفنتوس على مانشستر سيتي بثنائية، وفينورد الهولندي على سبارتا براغ بنتيجة 2-4، وليل على شتورم غراتس النمساوي بثلاثة أهداف لاثنين، وأتلتيكو مدريد على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف لواحد.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة بنفيكا وبولونيا.