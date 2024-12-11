living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايرن يحجب القميص رقم 5 تكريماً للراحل بيكنباور

11
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قرر بايرن ميونخ البطل القياسي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حجب القميص رقم 5 تكريماً لأسطورة النادي فرانز بيكنباور الذي توفى في السابع من يناير الماضي عن 78 عاماً.
 
وأعلن هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ عن هذا النبأ يوم الأحد خلال الجمعية العمومية للنادي وسط تصفيق شديد من المتواجدين، ومن بينهم أرملة بيكنباور هيدي بيكنباور ونجلها جويل.
 
وقال هاينر: سيتم الاحتفاظ بالقميص رقم 5 كإرث فريد من نوعه، لأن نادينا وتاريخه لا يمكن تصورهما بدون فرانز. هذا العام فقد بايرن ميونخ أعظم شخصية في تاريخه.
 
وأضاف: عزيزي فرانز لقد صنعت ما وصل إليه النادي اليوم، مرادفا لأفضل نجاح ممكن، أسلوب فريد وإنسانية عميقة كلاعب ومدرب ورئيس ورفيق، لقد منحت بايرن ميونخ التألق الذي مازال صداه قائما حتى اليوم.
 
وزاد: من الممكن تخيل أي شيء، لكن لا يمكن تخيل بايرن بدون فرانز بيكنباور.
 
وأعاد بيكنباور الملقب بالقيصر صياغة مركز اللاعب "القشاش" في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي من خلال أدائه الرشيق وشخصيته القيادية.
 
وتوهج بيكنباور في صفوف بايرن ميونخ في هذه الفترة وتوج معه بالعديد من الألقاب من بينها ثلاثة ألقاب قارية ولقب كأس إنتركونتنينتال.
 
وتولى تدريب النادي لفترة وجيزة في تسعينيات القرن الماضي وتولى منصب رئيس النادي بين عامي 1994 و2009 ، وفاز بلقب كأس العالم كلاعب في 1974 وكمدرب في 1990 وتولى منصب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 بألمانيا.
 
وكرم بايرن ميونخ بيكنباور وكذلك عدد أخر من نجومه السابقين الذين توفوا في أخر 12 شهرا، ومن بينهم أندريس بريمه الذي توفى هذا العام عن 63 عاما ويشتهر بتسجيله هدف الفوز في نهائي كأس العالم 1990.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   