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أبو ريدة يتعهد بعلاج "سلبيات الكرة المصرية"

11
DECEMBER
2024
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، انتخاب قائمة هاني أبوريدة كرئيس للاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2028، بعد التصويت لصالح قائمته في الجمعية العمومية.
 
وذكر اتحاد الكرة المصري، عبر مركزه الإعلامي أن النصاب القانوني اكتمل لعقد الجمعية العمومية للاتحاد، بعد حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 115 ناديا من 129 يحق لهم حضور الجمعية، بنسبة تتخطى 90 بالمئة من أعضاء الجمعية.
 
ورغم نجاحه بالتزكية فإن اللوائح تتطلب تصويت 25 بالمئة على الأقل من الحضور، وهو ما تخطاه بتصويت 99 بالمئة من الحضور لصالح أبوريدة وقائمته.
 
وتضم قائمة أبوريدة، كلا من خالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، محمد الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وهو المجلس الذي سيدير الكرة المصرية حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
 
وأبدى أبوريدة رئيس الاتحاد وعضو مجلس الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة، سعادته بثقة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، لاختيار قائمته للفوز بالتزكية، لإدارة مجلس إدارة الاتحاد خلال السنوات الأربع المقبلة.
 
وقال أبو ريدة تعليقا على فوز قائمته في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء: "أتوجه بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية، على دعمهم وثقتهم والحب الكبير الذي أحاطوني به اليوم وعلى مدار تاريخي مع كرة القدم المصرية، وأعدهم جميعا بالعمل مع مجلس الإدارة الجديد على تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة".
 
وأضاف: "الظروف صعبة والمهمة ثقيلة، وأمامنا عمل وجهد كبير لتطوير الكرة المصرية، ولن نبخل بأي جهد من أجل إسعاد الجماهير المتعطشة لاستعادة مكانة مصر في طليعة الكرة الأفريقية والعالمية".
 
وشدد أبوريدة على شكره وامتنانه لكافة أجهزة الدولة المعنية بالرياضة ومسؤوليها ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي لما رآه من دعم وإصرار على توفير مناخ يشجع على النجاح خلال الفترة المقبلة.
 
وأردف: "لدينا الدعم والطاقة الإيجابية التي نسعى لأن تؤهلنا لاستعادة مكانة مصر الطبيعية في عالم كرة القدم، لكن علينا جميعا التكاتف من أجل تحقيق هذا الأمر".
 
وأتم: "باب اتحاد الكرة مفتوح أمام الجميع من أجل مصلحة الكرة المصرية، ولا إقصاء لأي عضو في منظومة كرة القدم المصرية، والمجلس الحالي سيسعى جاهدا للعمل على معالجة السلبيات التي عانت منها الكرة المصرية مؤخرا بمساعدة الجميع".
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