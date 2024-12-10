living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطريقة طريفة.. كوكوريا يعتذر لجماهير تشلسي عن "كارثة الحذاء"

10
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رمى المدافع الإسباني مارك كوكوريا حذاءه في سلة المهملات واعتذر من جماهير فريقه تشلسي بعدما تسبب انزلاقه مرتين بتقدم توتنهام على جاره اللندني 2-0 الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قبل أن يعود ويحسم اللقاء 4-3.
 
وكانت البداية كارثية على تشلسي، إذ وجد نفسه متخلفا بهدفين نظيفين بعد أقل من 11 دقيقة للمرة الأولى في الدوري الممتاز منذ ديسمبر 1996 ضد ليدز (بعد 10 دقائق) وفق "أوبتا" للإحصاءات، وذلك نتيجة خطأين من مدافعه.
 
وجاء الهدف الأول حين فقد كوكوريّا توازنه وسقط أرضا، فخطف برينان جونسون الكرة وتقدم بها قبل أن يلعبها عرضية لتجد دومينيك سولانكي الذي تابعها عند القائم القريب في الشباك (5).
 
وعاد الإسباني لينزلق ويسقط أرضا، فاستخلص توتنهام الكرة ووصلت إلى الإسباني بيدرو بورو الذي لعبها للسويدي ديان كولوشيفسكي، فتلاعب الأخير بالمدافعين قبل أن يطلقها أرضية في الزاوية اليسرى (11).
 
وفضّل المدرب الإيطالي لتشلسي إنتسو ماريسكا المزاح بشأن ما حصل مع مدافعه الإسباني في تطرقه للصراع على اللقب، قائلا "على الأرجح أن فرقا مثل أرسنال، (مانشستر) سيتي وليفربول لا تنزلق مثلما فعل كوكوريّا".
 
لكنه استطرد: "لنكن جديين، نحن لسنا جاهزين، نحن بعيدون عن مثل هذه الفرق لكننا نركز على كل يوم على حدة ونحاول تحسين الفريق".
 
وبعد اللقاء والفوز الذي أبقى تشلسي ثانيا بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، نشر كوكوريّا صورة تظهر حذاءه في سلة المهملات، مرفقا إياها بتعليق "عذرا، بلوز!"، قبل أن يتبع ذلك بمنشور آخر قال فيه "كادت أن تنزلق الأمور... لكني فخور بالمجهود الرائع الذي قام به الفريق من أجل قلب الأمور. لندن زرقاء!"، في إشارة إلى ألوان تشلسي.
 
ولدى سؤاله عن موضوع الحذاء الذي استبدله كوكوريّا بعد الهدف الثاني، قال ماريسكا: "ليس لدي أي فكرة بصراحة. الأمر يتعلق بمارك أكثر من أي شيء آخر"، مضيفا "إنهم ناضجون (اللاعبون) بما فيه الكفاية لاختيار الحذاء الذي هم بحاجة إليه من أجل المباراة".
 
وأردف: "هذه الأمور تحصل لكن الأمر الأهم بشأن اليوم والأمر الجيد هو أنه رغم تخلفنا 0-2 وتلقي هدفين، واصلنا اللعب بالطريقة ذاتها. كنا في أجواء اللقاء وخلقنا الفرص. اهتزت شباكنا في الشوط الأول، لكن في الثاني خلقنا الكثير من الفرص".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   