بسبب يورغن كلوب.. إقالة حكم بالدوري الإنجليزي الممتاز

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أعلنت لجنة حكام كرة القدم الإنجليزية، الإثنين، إقالة حكم الدوري الممتاز ديفيد كوت بعد ما أقدم على ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير".

وذكرت اللجنة أنها أقالت كوت بعد أن كشفت تحقيقاتها أن أفعاله تمثل انتهاكا خطيرا لعقده، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

وتعرض كوت للإيقاف الشهر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسيء على ما يبدو إلى ليفربول ومدربه السابق يورغن كلوب. وخلص تحقيق شامل إلى أن موقفه غير مقبول.

وقالت اللجنة في بيان "بعد الانتهاء من تحقيق شامل في تصرف ديفيد كوت، تقرر إقالته اليوم بأثر فوري".

وتابع البيان: "لا يزال دعم ديفيد كوت مهما بالنسبة لنا وسنظل ملتزمين بمصلحته". ولكوت الحق في استئناف القرار.

كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد فتح تحقيقا في نوفمبر الماضي بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الحكم ديفيد كوت وهو يدلي بتعليقات مهينة بحق ليفربول ومدربه السابق الألماني يورغن كلوب.

وسبق لهيئة التحكيم في الدوري الممتاز أن أصدرت قرارا بإيقاف كوت على خلفية ما أدلى به.

ومن غير الواضح متى تم تصوير الفيديو أو كيف تم تداوله، لكن بحسب المقطع، قال كوت إن كلوب كان "متعجرفا" كما أنه استخدم عبارات مسيئة تجاهه.

وأدار كوت (42 عاما) المباراة التي فاز بها ليفربول على أستون فيلا 2-0 السبت في الدوري المحلي.