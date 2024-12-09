living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حسم الأمر.. صلاح "يبقى" بشروط ليفربول

9
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير صحافية أن ليفربول الإنجليزي توصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده لموسمين، لتنتهي الشكوك بشأن مستقبل اللاعب، بعد أشهر من المفاوضات بين الطرفين.
 
وفجر صلاح مفاجأة مدوية بعدما أعلن مؤخراً أنه لم يتلق عرضاً للتجديد، وأن فرص رحيله أكثر من بقائه، قبل أن يؤكد عقب مباراة مانشستر سيتي أنها مباراته الأخيرة أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.
 
وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة لنادي ليفربول، اتفقت مع صلاح أخيراً على تجديد عقده، بعدما طالب رامي عباس وكيل اللاعب بعقد لمدة ثلاث سنوات، بينما عرض النادي التجديد لعام واحد في البداية، قبل أن يتوصلا لاتفاق على التجديد لموسمين.
 
وبينما استمر التفاوض، أعلن صلاح علنًا أن هذا سيكون موسمه الأخير مع النادي الذي انضم إليه في عام 2017 وأصبح أحد أساطيره، ولم يكن المال هو العائق في الصفقة، فاللاعب المصري صاحب أعلى دخل في ليفربول بالفعل بتقاضيه أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بل كانت الأزمة في مدة العقد الجديد.
 
وأضاف التقرير أن ليفربول كان متردداً في تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين الذين بلغوا الثلاثين من العمر، وهو نفس السبب الذي جعل فيرجيل فان ديك، 33 عامًا، لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
 
وزاد التقرير: باستثناء أي عثرات في اللحظة الأخيرة، سيوقع صلاح على عقد جديد مربح لمدة عامين والذي سيكون أيضًا بمثابة خبر سعيد للمدرب أرني سلوت، إذ أدرك الهولندي بسرعة أنه ورث جوهرة.
Skynews,العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   