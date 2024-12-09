حسم الأمر.. صلاح "يبقى" بشروط ليفربول

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كشفت تقارير صحافية أن ليفربول الإنجليزي توصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده لموسمين، لتنتهي الشكوك بشأن مستقبل اللاعب، بعد أشهر من المفاوضات بين الطرفين.

وفجر صلاح مفاجأة مدوية بعدما أعلن مؤخراً أنه لم يتلق عرضاً للتجديد، وأن فرص رحيله أكثر من بقائه، قبل أن يؤكد عقب مباراة مانشستر سيتي أنها مباراته الأخيرة أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة لنادي ليفربول، اتفقت مع صلاح أخيراً على تجديد عقده، بعدما طالب رامي عباس وكيل اللاعب بعقد لمدة ثلاث سنوات، بينما عرض النادي التجديد لعام واحد في البداية، قبل أن يتوصلا لاتفاق على التجديد لموسمين.

وبينما استمر التفاوض، أعلن صلاح علنًا أن هذا سيكون موسمه الأخير مع النادي الذي انضم إليه في عام 2017 وأصبح أحد أساطيره، ولم يكن المال هو العائق في الصفقة، فاللاعب المصري صاحب أعلى دخل في ليفربول بالفعل بتقاضيه أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بل كانت الأزمة في مدة العقد الجديد.

وأضاف التقرير أن ليفربول كان متردداً في تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين الذين بلغوا الثلاثين من العمر، وهو نفس السبب الذي جعل فيرجيل فان ديك، 33 عامًا، لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وزاد التقرير: باستثناء أي عثرات في اللحظة الأخيرة، سيوقع صلاح على عقد جديد مربح لمدة عامين والذي سيكون أيضًا بمثابة خبر سعيد للمدرب أرني سلوت، إذ أدرك الهولندي بسرعة أنه ورث جوهرة.