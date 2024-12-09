وست هام يكشف حالة نجم الفريق بعد حادث سير مروع

A + A -

خضع الجامايكي ميكيل أنطونيو، مهاجم فريق وست هام الإنجليزي، لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في الأطراف السفلية في حادث سير يوم السبت..

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن أنطونيو البالغ عمره 34 عاماً تم نقله إلى المستشفى في لندن عقب حادث تعرض له في إيبنغ إيساكس، حيث تم تداول صور لسيارة فيراري مدمرة.

وقال بيان لنادي وست الأحد: النادي يمكنه التأكيد على خضوع ميكيل أنطونيو لعملية جراحية في الأطراف السفلية وذلك بعد حادث سير السبت، وستتواصل مراقبة حالة ميكيل في المستشفى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: الجميع في النادي يأملون في أن يتعافى ميكيل سريعاً ويعبرون عن امتنانهم لعائلة كرة القدم التي أظهرت دعمها منذ يوم أمس السبت ، ونشكر من القلب خدمة الطوارئ الذين كانو أول من استجابوا وأنقذوا ميكيل فورا عقب الحادثة، والفريق الطبي المشرف على عملية تعافيه.

وختم وست هام في بيانه: النادي سيكشف عن أي تفاصيل جديدة في الوقت المناسب.