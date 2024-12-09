غوارديولا يرد على هجوم مورينيو: كانت مجرد "مزحة"

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أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه كان يمزح فقط عندما أشار إلى الفوز بضعف عدد ألقاب البرتغالي جوزيه مورينيو في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن قال مدرب تشيلسي السابق إنه على عكس جوارديولا، فاز بألقابه "بنزاهة"

ولوَّح غوارديولا، بستة أصابع لجماهير ليفربول، في إشارة إلى عدد ألقاب الدوري التي فاز بها رداً على هتافات "ستتم إقالتك في الصباح" حين خسر فريقه 2-صفر يوم الأحد، وسبق لمورينيو أن فعل الأمر نفسه أثناء تدريب مانشستر يونايتد، مشيراً بثلاثة أصابع لجماهير الفرق المنافسة، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2018 بعد الخسارة أمام ليفربول.

وسُئل غوارديولا في مؤتمر صحافي عما إذا كان من الممكن أن يواجه مصيراً مماثلاً لمورينيو، وأجاب: أتمنى ألا يكون الأمر كذلك بالنسبة لي، هو فاز بثلاثة ألقاب، وأنا فزت بستة ألقاب، لكننا متشابهان في هذا الأمر، بينما رد مورينيو قائلاً: لقد فاز بستة ألقاب وفزت بثلاثة، لكنني فزت بشكل عادل ونزيه. إذا خسرت، أود أن أهنئ منافسي لأنه كان أفضل مني.

وقال غوارديولا: أعتقد أنه مع فرقنا، هو مع تشيلسي، وأنا مع مانشستر سيتي، يمكننا الجلوس على نفس الطاولة مع السير أليكس فيرغسون، وأرسين فينجر، إذ حققنا العديد والعديد من الألقاب.

ويحل سيتي، صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، ضيفاً على كريستال بالاس، السبت.