نوريس يفوز بسباق أبوظبي ومكلارين يحصد لقب الصانعين

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فاز البريطاني لاندو نوريس بسباق جائزة أبو ظبي الكبرى الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، يوم الأحد، ليضمن لفريق مكلارين لقب الصانعين لأول مرة منذ عام 1998، بعد اصطدام زميله في الفريق أوسكار بياستري مع ماكس فرستابن في اللفة الافتتاحية، وأنهى السباق في المركز العاشر.

واحتل كارلوس ساينز وشارل لوكلير المركزين الثاني والثالث لفريق فيراري، الفريق الوحيد الذي كان بإمكانه التفوق على مكلارين في بطولة الصانعين.

واحتل لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات المركز الرابع في سباقه الأخير مع مرسيدس قبل الانضمام إلى لوكلير في فيراري الموسم المقبل.

أمام فرستابن سائق رد بول، الذي ضمن لقبه الرابع على التوالي في بطولة السائقين في لاس فيجاس الشهر الماضي، قد احتل المركز السادس.