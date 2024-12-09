دوري أبطال إفريقيا: الهلال السوداني يواصل تألقه ويهزم مازيمبي

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لم تتوقف مفاجآت الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث يسير بخطى واثقة نحو الدور ربع النهائي، بعدما حقق فوزه الثاني تواليا في دور المجموعة، حاسما موقعته مع ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية 2-1 الأحد ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات.

ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطتين أمام مولودية الجزائر الثاني بأربع نقاط، ومازيمبي ثالثا بنقطة واحدة ويانغ أفريكانز التنزاني رابعا بلا رصيد.

وعلى ملعب سيخابيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لعب الهلال بواقعية ضد مازيمبي، وتمكن من التفوق بهدف الدولي محمد عبد الرحمن "غربال" من ركلة جزاء في الدقيقة (22).

وتبادل الفريقان السيطرة والفرص، على منتصف الشوط الثاني حينما أدرك الشاب أوسكار كابوي (19 عاما) التعادل لمازيمبي بتسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء وأسكنها الزاوية العليا للمرمى السوداني (64).

وحسم البوروندي غيرومو غيشا الفوز للفريق السوداني من تسديدة صاروخية من مشارف منطقة الجزاء إثر هجمة مميزة وتمريرة بينية متقنة من ولي الدين خضر في الدقيقة (90+2).

وفي المجموعة الرابعة، سيطر التعادل السلبي على مواجهة بيراميدز المصري ومضيفه دجوليبا المالي في باماكو.

وأهدر الفريق المصري فرصا عدة للتسجيل، والابتعاد في صدارة المجموعة حيث تصدرها بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام الترجي قبل مواجهتها في الجولتين المقبلتين ذهابا وإيابا، وساغرادا اسبرانتسا الأنغولي ثالثا بنقطة ودجوليبا رابعا بالرصيد ذاته.