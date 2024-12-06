راسل يهاجم فرستابن: هددني بالاصطدام بي عمداً

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اتهم البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، الهولندي ماكس فرستابن، بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات، بالتنمر والسلوك السيئ، إذ تواصلت حالة التراشق بين الطرفين في سباق قطر.

وقال فرستابن يوم الأحد الماضي، إنه فقد كل احترامه لراسل بعد واقعة بين الطرفين، أدت إلى خسارة الأخير مركزه على خط الانطلاق في سباق قطر.

من جانبه قال راسل في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" قبل سباق أبو ظبي يوم الأحد: أعرف ماكس منذ 12 عاماً، لقد احترمته طوال ذلك الوقت، لكنني فقدت احترامي له لأننا نتنافس على المضمار ولا يوجد أي ضغينة شخصية.

وأضاف: الآن لقد جعل الأمر مسألة شخصية ويجب أن يقف أحدهم ضد هذا التنمر، وحتى الآن فقد سُمح له بالإفلات من العقاب.

وادعى راسل أن فرستابن هدده بالاصطدام به عمداً يوم السبت قبل انطلاق السباق.

وزاد راسل: بالنسبة لي هذا أمر غير مقبول لقد تجاوز حدوده ولن أتقبل ذلك، لذلك يجب أن يقف أحدهم أمام شخص مثله خرج عن السيطرة.

وانتقد راسل أيضا معاملة فرستابن لبقية السائقين على الحلبة، مسترجعاً حوادث تسبب بها فرستابن وأسلوبه في المنافسة أمام البريطاني لاندو نوريس في سباق المكسيك هذا العام، وهو السباق الذي تلقى فيه السائق الهولندي عقوبتين، وكذلك خلال منافسته مع البريطاني لويس هاميلتون في الماضي.

وختم راسل: حينما لا تسير الأمور لصالحه يبدأ بمهاجمة الجميع بغضب غير محبب وبعنف يتجاوز الحدود، إنه ليس الرجل الذي أحترمه وأتمنى أن يصبح قدوة.