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رسالة من ترامب في حفل قرعة كأس العالم للأندية.. ماذا قال؟

6
DECEMBER
2024
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شاهد الحضور في حفل قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي أقيمت يوم الخميس في ميامي الأميركية، مقطع فيديو قصير به رسالة من دونالد ترامب، الرئيس المنتخب، والذي أكد أن كرة القدم ستصل إلى أعلى مستوياتها.
 
وتواجدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس المنتخب، وزوجها غاريد كوشنير وابنهما ثيو، في حفل القرعة لاختيار مجموعات البطولة التي تم زيادة عدد الفرق المشاركة بها لتصل إلى 32 ناديا، وستقام في الولايات المتحدة العام المقبل، حيث تشارك العديد من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميامي الأميركي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
وأشاد ترامب في خطابه بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
 
وقال ترامب: "سأحاول أن أكون هناك إذا استطعت، سنرى ما سيحدث، لكن أريد القول بأنكم تحت قيادة رجل اسمه جياني، أعرفه بجياني وأنه الرئيس، وأنا كذلك، وكلانا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، وأنا فخور للغاية لأنني أحظى بتلك العلاقة لأن كرة القدم تصل إلى أعلى مستوياتها مثلما يعرف الجميع، الأمر رائع للغاية".
 
وستقام بطولة كأس العالم للأندية في 11 مدينة أميركية بين 15 يونيو و13 يوليو، وستنظم البطولة كل أربعة أعوام.
 
وأشار ترامب في خطابه كذلك إلى بطولة كأس العالم للرجال 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، حيث قال: "أود أن أعرب عن بالغ احترامي لجياني ومن الشرف أن أكون إلى جانبك وسنلتقي قريبا، وسنشاهد كأس العالم وهي بطولة هامة للغاية قريبا أيضا، وأنا مسؤول إلى جانب جياني عن خروج تلك البطولة بشكل رائع للغاية".
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