"الفيفا" يبحث تعديل موعد لقاء الأهلي وإنتر ميامي

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قال خالد مرتجي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي المصري، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخطره بالرغبة في تعديل موعد مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بأميركا، التي سيواجه فيها الفريق المصري نظيره إنتر ميامي الأميركي.

وأوقعت قرعة البطولة التي أقيمت اليوم الخميس، الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي.

وأوضح مرتجي في تصريحات لقناة ناديه الرسمية، أن السكرتير العام لـ(فيفا) أبلغه برغبة الاتحاد الدولي بتعديل موعد مباراة الافتتاح، لتقام يوم السبت بدلا من يوم الأحد، لضمان أكبر متابعة ممكنة كونها حدث عالمي سيتابعه الملايين في الوطن العربي وإفريقيا.

وأضاف مرتجي أن التنسيق بشأن ذلك جار وسيتم الكشف عن التفاصيل حال الانتهاء منها.

ويمثل الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي، الكرة العربية في النسخة الأولى للبطولة بنظامها الجديد، الذي يضم 32 فريقا وتجرى كل 4 سنوات، بدلا من إقامتها بشكل سنوي بمشاركة 7 أندية فقط.

ويخوض الأهلي، الذي أحرز الميدالية البرونزية بالنظام القديم لكأس العالم للأندية 4 مرات، بعد المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقاء مع بالميراس ثم بورتو في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

وستكون هذه هي المواجهة الثالثة بين الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية، حيث سبق لنادي القرن في إفريقيا الفوز على الفريق البرازيلي العريق بركلات الترجيح في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية بنسخة المسابقة عام 2020 بقطر، قبل أن يثأر أبناء السامبا من تلك الخسارة ويفوزون على الفريق الأحمر 2- صفر في قبل نهائي النسخة التالية عام 2021 بالإمارات.

وفي المقابل، لم يسبق للأهلي، صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية عربيا وإفريقيا مشاركة في مونديال الأندية بنظامها القديم (9 مرات) أن خاض أي مباراة رسمية ضد فريق بورتو البرتغالي، الذي سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 1987 و2004، وكذلك إنتر ميامي، الذي يشارك في المونديال بصفته ممثلا عن البلد المضيف.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي في 13 يوليو القادم.

وفي حال تأهل الأهلي لدور الـ16 في البطولة كمتصدر لمجموعته، سوف يلتقي مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية، التي تضم باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأميركي، أما إذا صعد كوصيف لمجموعته، سوف يلعب مع متصدر المجموعة الثانية.