living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بقانون جديد.. فيفا يدرس عقاب حراس المرمى "المستهترين"

6
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يدرس الاتحاد  الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق قانون جديد يمنح ركلة ركنية للفريق المُنافس إذا احتَفظ حارس المرمى بِالكرة لِفترة طويلة جدًا.
 
وبحسب صحيفة "التايمز" الأميركية، فإن هذا القانون الجديد يهدف إلى الحدّ من إهدار الوقت في مُباريات كرة القدم.
 
وتمّ اختبار هذا القانون بنجاح في دوري تحت 21 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يُسمح لِحراس المرمى بِالاحتفاظ بِالكرة لِأكثر من 8 ثوانٍ.
 
وفي حال مُخالفة هذا القانون، سيقوم الحكم بِرفع يده وإجراء عد تنازلي من 5 ثوان حتى الصفر، ثم يمنح ركلة ركنية للفريق المُنافس.
 
وتمّ تطبيق هذا النظام أيضًا في مالطا، ومن المُقرر أن يتمّ توسيع تجربته لتشمل دوري تحت 20 عاما في إيطاليا.
 
وإذا ثبتت نجاح هذه التجربة، فمن المُرجّح أن يتمّ اعتماد هذا القانون في جميع دَرَجات مُسابقات كرة القدم.
 
يُذكر أن القوانين الحالية تمنح الحكم صلاحية احتساب ركلة حرة غير مُباشرة إذا لم يُطلق حارس المرمى الكرة بِسرعة كافية، لكنّ الحكام غالبًا ما يترددون في اتخاذ هذا الإجراء لِأنه يُعطي الفريق المُنافس فرصة سهلة لِتسجيل هدف.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   