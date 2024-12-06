بقانون جديد.. فيفا يدرس عقاب حراس المرمى "المستهترين"

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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق قانون جديد يمنح ركلة ركنية للفريق المُنافس إذا احتَفظ حارس المرمى بِالكرة لِفترة طويلة جدًا.

وبحسب صحيفة "التايمز" الأميركية، فإن هذا القانون الجديد يهدف إلى الحدّ من إهدار الوقت في مُباريات كرة القدم.

وتمّ اختبار هذا القانون بنجاح في دوري تحت 21 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يُسمح لِحراس المرمى بِالاحتفاظ بِالكرة لِأكثر من 8 ثوانٍ.

وفي حال مُخالفة هذا القانون، سيقوم الحكم بِرفع يده وإجراء عد تنازلي من 5 ثوان حتى الصفر، ثم يمنح ركلة ركنية للفريق المُنافس.

وتمّ تطبيق هذا النظام أيضًا في مالطا، ومن المُقرر أن يتمّ توسيع تجربته لتشمل دوري تحت 20 عاما في إيطاليا.

وإذا ثبتت نجاح هذه التجربة، فمن المُرجّح أن يتمّ اعتماد هذا القانون في جميع دَرَجات مُسابقات كرة القدم.

يُذكر أن القوانين الحالية تمنح الحكم صلاحية احتساب ركلة حرة غير مُباشرة إذا لم يُطلق حارس المرمى الكرة بِسرعة كافية، لكنّ الحكام غالبًا ما يترددون في اتخاذ هذا الإجراء لِأنه يُعطي الفريق المُنافس فرصة سهلة لِتسجيل هدف.