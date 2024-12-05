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سلوت يشيد بـ"صلاح المذهل".. ويعلق على خطأ كيلير

5
DECEMBER
2024
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أشاد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بما قدمه النجم المصري محمد صلاح بعد مباراة "الريدز" أمام نيوكاسل.
 
وتعادل ليفربول مع نيوكاسل بنتيجة 3-3 في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي في لقاء شهد تسجيل صلاح لهدفين وصناعة أخر.
 
وقال سلوت: "كنت أفضل أن تنتهي المباراة بفوزنا بنتيجة 3-2 في النهاية".
 
وأضاف: "كل مرة كنا بحاجة لمحمد صلاح يذهب ويسجل هدف مهم لنا ونحن نأمل ونتوقع منه أن يستمر بفعل ذلك لوقت طويل جداً، بعد التمريرة الحاسمة للهدف الأول، بدا صلاح مذهلاً بحق، أداء عظيم منه".
 
وأوضح: "محمد صلاح سجل هدفين وصنع هدفا، مثّل تهديدا مستمرا في آخر نصف ساعة من اللقاء".
 
وتابع: "فعليا ساعد صلاح الفريق بأهدافه وخطورته وتمريراته الحاسمة، الفريق في الشوط الثاني كان أفضل بكثير".
 
وختم: "خطأ كيلير في الهدف الثالث؟ قدّم عملا رائعا بالنسبة لنا، وفي المباراة كان جيدا، للأسف أخطأ في تقدير الوضع".
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