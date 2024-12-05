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استبعد 4 لاعبين.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو

5
DECEMBER
2024
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أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وشهدت القائمة استبعاد كل من مصطفي شوبير وكريم فؤاد ومحمد هاني وكريم نيدفيد.
 
وأعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ‏محمد هاني وكريم فؤاد دخلا في تنفيذ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي ‏والتأهيل بعد عودتهما من النمسا خلال الساعات الماضية.‏
 
وقال جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الأربعاء، إن الثنائي أجريا فحوصات عديدة بالنمسا، أثبتت تقدما كبيرا في ‏البرنامج الخاص بكل منهما، وسيستكملان التدريبات بملعب التتش. ‏
 
وأضاف أن ‏إصابة مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق‏ وراء غيابه عن مباراة ‏الأهلي وأورلاندو الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.‏
 
وأوضح أن شوبير بدأ تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
 
وضمت القائمة حسب الموقع الرسمي للنادي كل من محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف وخالد عبدالفتاح وعمر كمال عبدالواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبوعلي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.
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