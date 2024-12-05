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بهدف قاتل.. نيوكاسل يحرم ليفربول من الانتصار

5
DECEMBER
2024
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تقلص الفارق بين ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأقرب مطارديه تشلسي إلى سبع نقاط بعدما أحرز فابيان شار هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ليمنح نيوكاسل يونايتد تعادلا مثيرا 3-3 في سانت جيمس بارك يوم الأربعاء.
 
وتقدم نيوكاسل مرتين في اللقاء، وبدت ثنائية محمد صلاح بدت وكأنها ستضمن الفوز لفريق المدرب أرني سلوت لكن شار استغل خطأ من حارس المرمى كويمين كيلير في الدقيقة 90.
 
وسجل المصري صلاح من مسافة قريبة في الدقيقة 68 بعدما أعاد أنتوني جوردون التقدم لنيوكاسل، ثم أطلق اللاعب المصري تسديدة رائعة في 
وسيطر نيوكاسل على الشوط الأول واستحق التقدم عن جدارة عبر تسديدة ألكسندر إيزاك الرائعة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 35.
 
لكن ليفربول كان مختلفا في الشوط الثاني المثير، ومكنت تمريرة صلاح الرائعة كورتيس جونز من إدراك التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.
 
ويملك ليفربول 35 نقطة من 14 مباراة، بينما يملك تشيلسي 28 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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