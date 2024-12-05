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مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

5
DECEMBER
2024
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سجل كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي هدفا وصنع هدفا آخر في أول مشاركة له كأساسي منذ أكثر من شهرين ليقود سيتي لفوز كبير 3-صفر على نوتنغهام فورست يوم الأربعاء، ويعيد سيتي بذلك إلى طريق الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل برناردو سيلفا وجيريمي دوكو هدفين في فوز سيتي الذي أخفق في تحقيق أي فوز خلال مبارياته السبع السابقة في كل المسابقات.
 
ورفع سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا، رصيده إلى 26 نقطة محتلا المركز الرابع مؤقتا بينما يحتل فورست المركز السادس.
 
ولم يشارك دي بروين في التشكيلة الأساسية منذ إصابته في البطن في 18 سبتمبر الماضي، واستعرض اللاعب البلجيكي حضورا بارزا على الفور في استاد الاتحاد، إذ ساعد الفريق على التقدم في الدقيقة الثامنة عندما استغل تمريرة من إيلكاي غوندوغان ووجه كرة بضربة رأس إلى سيلفا الذي دفع بها إلى داخل الشباك.
 
وسجل دي بروين هدفه في الدقيقة 31 إذ تلقى تمريرة من دوكو وسدد من داخل حدود منطقة الجزاء.
 
وأضاف دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 57 عندما قابل تمريرة من مسافة طويلة من إرلينغ هالاند، وسدد الكرة في الزاوية البعيدة من الشباك.
 
وكان دي بروين، الذي تغنت جماهير سيتي باسمه طوال المباراة، قد شارك من مقاعد البدلاء في آخر خمس مباريات سابقة للفريق، بما فيها الخسارة 2-صفر أمام ليفربول متصدر الدوري يوم الأحد الماضي، وهو ما أسفر عن تراجع سيتي حامل اللقب إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.
 
وأثيرت حالة من الجدل حول وجود خلاف بين دي بروين، الذي يعاني من كثرة الإصابات، وغوارديولا، لكن اللاعب البالغ من العمر33 عاما ارتدى شارة القيادة في مباراة اليوم، وقاد الفريق بشكل رائع.
 
وأهدر فورست بعض الفرص التهديفية، من بينها فرصة خطيرة أتيحت للفريق عندما انفرد كريس وود بحارس المرمى ستيفان أورتيغا لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.
 
ودفع وود ثمن الفرصة الضائعة، التي كانت ستمنح فريقه التعادل، إذ أضاف دي بروين الهدف الثاني لسيتي بعدها بأقل من دقيقة واحدة.
 
واختار غوارديولا إسناد حراسة المرمى إلى أورتيغا بدلا من إيدرسون للمباراة الثانية على التوالي، وتألق الحارس الألماني في التصدي لتسديدة خطيرة من مورغان جيبس وايت في وقت مبكر من المباراة.
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