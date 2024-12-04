"B" محل "V".. أزمة جديدة في روما بسبب اسم لاعب

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بات نادي روما الإيطالي مثار سخرية، بعد كتابة اسم أحد لاعبي فريق كرة القدم خطأ على قميصه.

وارتدى المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك قميصا مكتوبا على ظهره اسمه بشكل خاطئ "دوبفيك"، خلال خسارة روما صفر-2 أمام مضيفه أتالانتا، الإثنين.

وتسببت هذه الواقعة في موجة سخرية ضخمة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وحتى من الصحف.

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الرياضية الصادرة في العاصمة الإيطالية، الثلاثاء، أن الخطأ "لا يصدق"، بينما أوضحت صحيفة "توتوسبورت"، أنه "خطأ عرضي لنادي روما المرتبك".

وتناوب على قيادة روما 3 مدربين خلال الموسم الجاري، علما بأنه يقبع في المركز 15 بترتيب المسابقة.