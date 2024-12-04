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بمشاركة 5 فرق عربية.. تصنيف مستويات كأس العالم للأندية

4
DECEMBER
2024
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كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، الثلاثاء، عن تصنيف الفرق المشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والتي تشارك فيها 5 فرق عربية.
 
وتقام بطولة مونديال الأندية للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا بدلا من شكلها القديم الذي شهد مشاركة 7 فرق، في الولايات المتحدة، صيف العام المقبل، حيث سيتم إجراء قرعة دور المجموعات بعد غد الخميس بمدينة ميامي الأميركية.
 
ويتواجد في البطولة التي تقام في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، 5 فرق عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي.
 
ومن المقرر أن يتم خلال القرعة تقسيم الأندية المشاركة إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتم تصنيف الفرق في أوعية لتحديد المستويات الأربعة، حيث تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى، ويصعد للأدوار الإقصائية متصدر ووصيف كل مجموعة.
 
وحتى الآن لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعايير الخاصة بالتصيف، لكنه ذكر أنه "ستتم مراعاة العوامل الرياضية والجغرافية قدر الإمكان".
 
وكشفت الصحيفة على موقعها الألكتروني الرسمي التصنيفات الأربعة على النحو التالي:
 
المستوى الأول: مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلامنجو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، فلومينينسي البرازيلي.
 
المستوى الثاني: تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، سالزبورج النمساوي.
 
المستوى الثالث: الأهلي المصري، الهلال السعودي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الوداد البيضاوي المغربي، مونتيري المكسيكي، ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بوتافوجو البرازيلي.
 
المستوى الرابع: أوراوا ريد دياموندز الياباني، العين الإماراتي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، باتشوكا المكسيكي، سياتل سيتي ساوندررز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إنتر ميامي الأميركي.
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