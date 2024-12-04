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الخليفي يحسم موقف باريس سان جرمان من ضم صلاح

4
DECEMBER
2024
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وضع رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي، حدا لما سماها "الشائعات" بشأن التفكير في ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وصرح الخليفي عبر قناة "سكاي سبورتس"، الثلاثاء: "ما تردد بشأن اهتمامنا بضم صلاح شائعات ليست صحيحة. إنه لاعب رائع لكن لم نفكر إطلاقا في التعاقد معه".
 
وأضاف: "نعلم أن أندية عديدة ترغب في ضم صلاح، لكن تفكيرنا في ضمه شائعة ليست صحيحة".
 
وأثار صلاح (32 عاما) ضجة بتصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية بتلميحه أكثر من مرة إلى أنه بصدد الرحيل عن ناديه الإنجليزي في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري صيف العام المقبل.
 
وقال صلاح عقب الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي أوائل الأسبوع الماضي: "أنا محبط للغاية لأننا على مشارف شهر ديسمبر ولم يقدم أحد من إدارة ليفربول عرضا لتجديد تعاقدي. أريد البقاء لكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجمهور، وهذا الموسم ربما يكون الأخير لي".
 
 في سياق آخر، تحدث رئيس النادي الباريسي عن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الذي يعاني كثيرا هذا الموسم وبات مهددا بالخروج مبكرا من دوري أبطال أوروبا.
 
وأضاف الخليفي: "إنريكي أفضل مدرب في العالم. إنه يبني مشروعا للمستقبل ولدينا معه خطة طويلة الأجل من أجل بناء فريقنا، النتائج تبقى مهمة بالطبع، لكن تركيزنا الأكبر ينصب على مشروعنا".
 
وجمع الفريق الباريسي 4 نقاط بعد مرور 5 جولات من دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليا المركز 26 من أصل 36 فريقا، وهو ما يعني خروجه مبكرا إذا لم يحقق الفوز في مبارياته الثلاث المقبلة أمام سالزبورغ النمساوي ومانشستر سيتي الإنجليزي وشتوتغارت الألماني.
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