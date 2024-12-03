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غوارديولا يصر على تجاوز سلسلة الهزائم وينفي "الاكتئاب"

3
DECEMBER
2024
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أكد المدرب جوسيب غوارديولا إصراره على تجاوز الأزمة العميقة التي يعاني منها نادي مانشستر سيتي بعد سلسلة الهزائم المتتالية.
 
وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "متصالح مع نفسي للغاية، وكنت أؤكد أنني محظوظ للغاية عندما كنا نفوز كثيرا، والآن لا أشعر بالاكتئاب لأن كل شيء يسير بشكل سيء".
 
وتابع "إذا شعرت أنني لست قادرا على فعل شيء، سأتحدث مع إدارة النادي، ولكن لدي شعور برغبتي في تعديل الأمور رغم أن الأوضاع ليست مثالية في كل شيء".
 
وواصل مدرب مانشستر سيتي "في الوقت الحالي لسنا أقوياء كما كنا، هذا هو الواقع، ولأسباب عديدة ليست لإصابة رودري فقط، الذي يبقى غيابه مؤثرا بالطبع لأنه لاعب مهم".
 
وأوضح غوارديولا: "أفضل طريقة هو التعامل مع الواقع واتخاذ القرارات لإيجاد الحلول ومحاولة الفوز بالمباريات مع هؤلاء اللاعبين".
 
وقال: "لدي رغبة في الاستمرار بالنادي ومواصلة العمل مع هؤلاء اللاعبين، لم نتخيل أبدا أننا سنخسر مباراة واحدة أو مباراتين، ولكن خسارة 6 أو 7 مباريات أمر مذهل، ولكنه أمر واقع علينا أن نتقبله".
 
وخسر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 4 مباريات على التوالي في المسابقة، آخرها الهزيمة أمام ليفربول بهدفين على ملعب أنفيلد، الأحد.
 
وكانت الخسارة أمام ليفربول هي الـ6 أيضا لمانشستر سيتي في آخر 7 مباريات، بينها التعادل الدرامي مع فينورد الهولندي بنتيجة 3-3 في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان مانشستر متفوقا بـ3 أهداف يوم الثلاثاء الماضي.
 
وتبقى هذه السلسلة هي الأسوأ في مسيرة جوارديولا التدريبية التي حقق خلالها 18 لقبا مع مانشستر سيتي فقط.
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