كشف حالة لاعب فيورينتينا بعد نقله إلى العناية المركزة

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قال نادي فيورنتينا الإيطالي، يوم الإثنين، إن حالة لاعب الوسط إدواردو بوف مستقرة داخل غرفة العناية المركزة وذلك بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة أمام إنتر ميلانو الأحد.

وأضاف النادي في بيان أن الفحوص القلبية والعصبية الأولية استبعدت وجود ضرر حاد في الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي، والقلب.

وتابع أنه سيتم إعادة تقييم حالة اللاعب خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وكانت المباراة قد توقفت بعد سقوط بوف على الأرض في منتصف الشوط الأول، والتف حوله لاعبو الفريقين قبل نقله إلى سيارة الإسعاف، وقرر الحكم إنهاء المباراة بعد التشاور مع الجانبين.

ونشرت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسالة دعم عبر حسابها على منصة إكس للاعب فيورنتينا قالت فيها "إلى الأمام يا إدواردو، كلنا معك".