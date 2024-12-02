هزيمة ناد إسباني تفجر موجة غضب ضد رونالدو

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أقال نادي بلد الوليد مدربه الأوروغوياني باولو بيتسولانو، الأحد، بعد خسارته المذلة على يد أتلتيكو مدريد بخماسية نظيفة السبت ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم وسط احتجاجات جماهيرية ضد مالك أغلبية الأسهم النجم البرازيلي السابق رونالدو.

ويقبع بلد الوليد في قاع الترتيب بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان ولم يحصد سوى فوزين في 15 مباراة ضمن "لا ليغا".

وقال النادي في بيان: "نعلن انفصال نادي ريال بلد الوليد وباولو بيتسولانو".

وأردف: "لن يستمر المدرب الأوروغوياني في تدريب النادي بعد 70 مباراة على مدار 3 مواسم".

وعُين بيتسولانو على رأس الجهاز الفني للفريق في أبريل 2023 ولم يتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط، قبل أن يعيده إلى مصاف أندية النخبة الموسم الماضي.

وعمدت بعض الجماهير للاحتجاج على مالك النادي وأحد أفضل المهاجمين على الإطلاق سابقا، رونالدو، خلال الخسارة أمام أتلتيكو على ملعب الفريق.

ورفع بعض المشجعين يافطة كُتب عليها "رونالدو اذهب إلى المنزل"، فيما فضّل قسم آخر بترك الملعب في حين كان الفريق متأخرا 0-3 أمام أتلتيكو في الشوط الأول.