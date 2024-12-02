living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاعب برشلونة يتعرض لأزمة صحية خطيرة.. "تقيأ دما"

2
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرض مدافع برشلونة أليخاندرو بالدي إلى أزمة صحية مفاجئة وخطيرة خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام لاس بالماس (2 ـ 1) في الجولة 15 من الدوري الإسباني.
 
وخلال الدقيقة 26 من الشوط الأول من المباراة، السبت، سقط أليخاندرو بالدي أرضا بعد اصطدام قوي مع ساندرو لاعب لاس بالماس، قبل أن تتعكر حالته بشكل سريع ومفاجئ، حيث تقيأ الدماء وفق ما نقلته صحف إسبانية.
 
وذكرت مصادر إعلامية أن حالة بالدي بدأت في التحسن تدريجيا وهو الآن لا يعاني من أية أعراض، مشيرة إلى أن الاصطدام القوي هو الذي أفرز تلك الأعراض الصحية الخطيرة.
 
وبدأ بالدي أساسيا في تشكيلة برشلونة في 11 مباراة من أصل 15 مواجهة خاضها الفريق في الدوري الإسباني حتى الآن.
 
وشارك اللاعب (21 عاما) في شهر أكتوبر الماضي، في 95 مباراة مع البارسا.
 
وخسر برشلونة 3 نقاط أخرى على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني إذ أصبحت صدارته للمسابقة مهددة في حال فاز غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراتيه المقبلتين أمام خيتافي، الأحدن ثم مواجهته المؤجلة ضد فالنسيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   