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بـ"تصريح جديد".. صلاح يثير المزيد من الشكوك بشأن مستقبله

2
DECEMBER
2024
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عاد الجناح المصري محمد صلاح لإثارة التكهنات بشأن مستقبله مع ليفربول بعد تصريحات مثيرة للجدل عقب لقاء فريقه، الأحد، مع مانشستر سيتي.
 
وقدم صلاح أداء رائعا قاد به ليفربول للفوز 2-صفر على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، ليبتعد فريقه بفارق 9 نقاط في الصدارة لكنه أثار المزيد من الشكوك حول مستقبله في ملعب أنفيلد.
 
وصنع النجم المصري هدف ليفربول الأول ببراعة للمهاجم كودي غاكبو، وأجهز على سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الشوط الثاني، وهو ما يعني أن صلاح سجل وصنع في 36 مباراة بالدوري الممتاز ليعادل رقم وين روني.
 
وينتهي عقد صلاح (32 عاما) بنهاية الموسم الحالي، وصرح مؤخرا بأن النادي لم يعرض عليه عقدا جديدا بعد.
 
وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" الأحد عندما سئل عما إذا كان الفوز له شعور خاص للغاية بسبب وضعه التعاقدي: "بصراحة، أفكر في الأمر. حتى الآن هذه آخر مباراة ضد مانشستر سيتي ألعبها مع ليفربول (في أنفيلد)، لذلك كنت أستمتع بها فقط".
 
وأضاف النجم المصري: "الأجواء كانت مذهلة وسأستمتع بكل ثانية لي هنا. أتمنى أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث".
 
وسجل صلاح 224 هدفا في 369 مباراة مع ليفربول، وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن مستقبله فإنه يواصل تقديم أداء جيد مع النادي منذ انضمامه في عام 2017.
 
وقال صلاح: "الأمر مميز للغاية ولا أعتبره مسلما به. أستمتع بكل دقيقة لي هنا. أشعر أنني في منزلي".
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